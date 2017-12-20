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Самый большой электронный архив создали в Тюменской области

12:16 20 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Самый большой электронный архив создали в Тюменской области. Фото ИА "Тюменская линия"

Более 18 терабайт составил объем оцифрованного массива в государственных архивах Тюменской области - это 10,6% активных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, которые хранятся в государственных архивах региона, пояснили специалисты.

"Оцифровывались в первую очередь наиболее ценные, дореволюционного периода и часто используемые документы, в том числе документы тюменского облисполкома, к которым часто обращаются жители региона", - рассказала директор Государственного архива Тюменской области Ольга Тарасова.

Работа по созданию электронного архива ведется с 2005 года. Для этого специалисты создали фонд пользования на DVD-носителях на описи ценных и наиболее используемых документов. В архивах региона оцифровали 127 тыс. 528 документов на бумажной основе, 26 тыс. 253 фотодокументов и 1 тыс. 156 видеодокументов.

По словам начальника управления по делам архивов Тюменской области Алексея Нестерова, территория одна из первых в стране приступила к созданию электронного архива. Поэтому сегодня регион обладает самым большим объемом электронного архива - 18 Тб. 

С 2010 года выложили отсканированные описи дел четырех государственных архивов региона. Оцифрованные образы документов разместили на серверах Центра обработки данных Тюменской области. Сведения о составе всех открытых фондов областных государственных архивов доступны на сайте. Документы открытого доступа могут просматриваться пользователями после регистрации в системе.

В 2017 году зарегистрировано 660 тыс. 362 посещения web-сайта госархива, а также 34 тыс. 638 посещений страниц муниципальных архивов, дополнили специалисты.

Самый большой электронный архив создали в Тюменской области. Фото ИА "Тюменская линия"

Ирина Ромашкина

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Теги: Алексей Нестеров , архив

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