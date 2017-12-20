В Тюмени полицейские прикрыли наркопритон

t-l.ru

Житель Тюмени подозревается в организации наркопритона на ул. Широтной.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени, в ходе обследования помещения обнаружены и изъяты предметы, которые использовали гости квартиры для употребления наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.