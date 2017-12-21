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Бременские музыканты выступят в ДК "Торфяник"

12:05 21 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
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Спектакль "Новогодние приключения Бременских музыкантов" состоится в Тюмени на сцене Дома культуры и творчества "Торфяник". Мюзикл покажут 23 декабря в 10 часов и 24 декабря в 11 часов и 18 часов.

Зрители увидят чудесное новогоднее приключение с играми, любимыми песнями и сказочными персонажами. Творческий коллектив ДКиТ "Торфяник" сочинил новую историю про Бременских музыкантов в качестве новогоднего подарка жителям города.

Помимо известных героев — Короля, Принцессы, Трубадура и его друзей, а также забавных разбойников, - в представлении примут участие Дед Мороз и Снегурочка.

"Новогодние приключения Бременских музыкантов" – незабываемый праздник для детей и взрослых. Это уникальная возможность окунуться в атмосферу праздника и волшебства всей семьей. ДКиТ "Торфяник" предлагает взять с собой бабушку, дедушку, папу и маму, старшего брата и младшую сестренку и обязательно посетить спектакль.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.

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Теги: дом культуры , культура , Новый год , спектакль

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