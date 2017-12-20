В Тюмени назвали лучших врачей года

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Лучшими врачами Тюмени стали педиатры городской поликлиники №17 – Ольга Приходька, Мария Коровина, Анастасия Ржаницына, а также педиатры городских поликлиник №13 Ирина Буторина, №5 – Елена Михайленко, №4 – Светлана Селиванова, №3 – Дильбар Фарахутдинова и фельдшер городской поликлиники №1 Ирина Белиндер.

Такую оценку докторам поставили дети от 2 до 15 лет, участвующие в конкурсе "Мой любимый детский доктор". На конкурс было представлено более 500 творческих работ, выполненных в разных техниках. Дети голосовали за докторов своими рисунками, и победители определялись по количеству присланных работ.

Среди юных художников 25 участников творческого конкурса были признаны лучшими. Благодаря поддержке кинотеатра "АтмосСинема", батутному парку "Атмосфера", научному шоу "Открывашка" и ООО "Автограф" дети получили массу положительных эмоций и подарки.

20 декабря в администрации города Тюмени состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурсов "Лучший по профессии – 2017" и "Мой любимый детский доктор – 2017". Эти конкурсы традиционно проводятся в конце каждого года.

Открывая мероприятие, заместитель главы администрации Тюмени Вера Соловьева отметила, что городское здравоохранение добилось больших успехов: "Это цифровые технологии в лечебных учреждениях, которые отрабатываются уже на протяжении пяти лет и являются привычными. Доступность медицинской помощи, ее качество, обеспеченность кадрами, условия, в которых жители города получают медицинскую помощь". Она определила вектор движения медицинской сферы: "Перед нами стоит задача повысить качество и продолжительность жизни тюменцев – с 72 до 74 лет. Нам нужно не только хорошо лечить, но научить горожан тому, что определяет их качество жизни. Необходимо, чтобы мы с вами подумали о профилактике и сумели найти те ресурсы для обновления, активизации, наполнения этой работы новым, интересным, конкретным содержанием".

Напоминаем, что на конкурс "Лучший по профессии – 2017" поступили 69 заявок по шести номинациям. В номинации "Народный доктор" победила врач-ревматолог городской поликлиники №3 Ольга Левина, в номинации "Поликлиника – доступность, качество, комфорт" лидером стала городская поликлиника №5. А народным голосованием в этой номинации лучшей признана городская поликлиника №6. В номинации "Врач – профессия души" в лидеры вышли детский врач-эндокринолог городской поликлиники №4 Ольга Белей и врач-офтальмолог городской поликлиники №12 Татьяна Копцева. В номинации "Милосердие и профессионализм" лучшими были признаны старшая медицинская сестра городской поликлиники №6 Людмила Петелина и участковая медицинская сестра городской поликлиники № 3 Анна Костылева. Лучшим терапевтическим участком стал участок №6 городской поликлиники №5, где трудятся врач-терапевт Наталья Алиева и медицинская сестра Татьяна Трутнева. А среди педиатрических участков экспертная комиссия выбрала участок №4 городской поликлиники №17 – это врач-педиатр Наталья Глинина и медицинская сестра Марина Благинина. В номинации "На передовой" победу одержала старший медицинский регистратор городской поликлиники №1 Алсу Хафизова, сообщает департамент здравоохранения администрации города.

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