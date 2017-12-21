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Владимир Якушев встретился с полуфиналистами конкурса "Лидеры России"

10:38 21 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Модернизация системы образования, патриотическое воспитание детей и подростков в семье, поддержка малого и среднего бизнеса, сбыт сельхозпродукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах, и многие другие актуальные темы обсудили молодые руководители предприятий Тюменской области, полуфиналисты конкурса "Лидеры России" на встрече с губернатором Владимиром Якушевым в Тюмени 20 декабря. 

Генеральный директор Тюменского завода полимерных изделий Владимир Кайда рассказал главе региона, что благодаря господдержке его предприятие активно развивается.

"Мы с вами встречались в апреле, когда в Тобольск приезжал специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Вместе с компанией СИБУР мы реализуем программу сбора и переработки пластиковых отходов "Вторая жизнь пластика". На днях Инвестиционное агентство Тюменской области выделило нам займ, благодаря которому мы начинаем переработку ПЭТ-бутылок. Думаю, запустим это производство в мае 2018 года. Мощность - от 3 до 5 тысяч тонн в год. Я благодарю вас за поддержку и приглашаю на открытие нового производства", - обратился к губернатору Владимир Кайда.

Напомним, Тюменский завод полимерных изделий работает с 2009 года. Для создания предприятия, наряду с кредитами и средствами инвесторов, был использован грант губернатора Тюменской области. В 2016 году завод переработал около 3 тыс. тонн промышленных и бытовых пластиковых отходов.

"Я учу свою дочь выбрасывать пластиковые бутылки в отдельный контейнер. Очень приятно, когда приглашают выступать в школах. Рассказываю детям, что из переработанных пластиковых бутылок можно сделать, например, футболки или авторучки. Ребятам эта информация интересна", - рассказал губернатору Владимир Кайда. 

Из 1 тонны переработанных пластиковых бутылок можно изготовить 4,3 тыс. куб. м дорожных материалов, или 450 кв. м коврового покрытия, или утеплитель для 750 зимних курток. Переработанные пластиковые отходы используются также для производства разнообразных технических тканей.

Переработка мусора - рентабельный бизнес, отметил губернатор. Правительство региона готово поддержать бизнес-проекты в сфере переработки мусора. 

"У нас уже идет активное движение в этом направлении - предприниматели почувствовали, что можно заработать деньги. Вопросов еще много, и мы готовы обсуждать как новые проекты в этой сфере, так и вопросы, связанные с развитием уже действующих предприятий", - сказал Владимир Якушев.

Фото ИА "Тюменская линия"

Отметим, что в финал Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" вышли шесть управленцев от Тюменской области. В полуфинале участвовали около 300 человек, в том числе 44 тюменца. Из общего количества полуфиналистов только 30 отправятся в Москву: 14 человек представят Свердловскую область, по 6 -Челябинскую и Тюменскую, три участника - Ханты-Мансийский автономный округ и один -Ямало-Ненецкий автономный округ. Еще несколько человек от УФО смогут пройти в итоговый этап конкурса по федеральному рейтингу, когда станут известны итоги полуфиналов во всех федеральных округах.

Евгений Бабенко

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Теги: Владимир Кайда , Владимир Якушев , Лидеры России , мусоропереработка , Тюменский завод полимерных изделий , экология

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