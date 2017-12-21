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Молодые управленцы Тюменской области вышли в финал конкурса "Лидеры России"

10:27 21 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
лидерыроссии.рф

Шесть тюменцев вышли в финал Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".

Как сообщают организаторы, результаты полуфинала конкурса по Уральскому федеральному округу подвели 20 декабря. Участники могут ознакомиться с ними в своих личных кабинетах.

В полуфинале участвовали около 300 человек, в том числе 44 тюменца. Из общего количества полуфиналистов только 30 отправятся в Москву: 14 человек представят Свердловскую область, по 6 -Челябинскую и Тюменскую, три участника - Ханты-Мансийский автономный округ и один -Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Еще несколько человек от УФО смогут пройти в итоговый этап конкурса по федеральному рейтингу, когда станут известны итоги полуфиналов во всех федеральных округах.

Напомним, полуфинал конкурса проходил с 3 по 6 декабря в Екатеринбурге.  В число наставников "Лидеров России" вошел губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Он организовал для молодых управленцев мастер-класс. 

Встреча губернатора с тюменскими полуфиналистами конкурса состоялась 20 декабря в Тюмени. 

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Теги: Владимир Якушев , Лидеры России

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