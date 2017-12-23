Российское образование должно быть одним из лучших в мире, заявил Путин

Президент России Владимир Путин на XVII съезде «Единой России». Фото РИА "Новости"

Российское образование должно быть одним из лучших в мире, чтобы оно могло готовить специалистов нового технологического уклада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XVII съезда "Единой России" в Москве, сообщается на сайте партии.

Глава государства указал на необходимость развития принципиально новых отраслей, без которых "нет никакого будущего".

"Это касается в том числе внедрения передовых цифровых технологий, биоинженерии, роботизации. Эти направления уже определяют будущее всей современной цивилизации и должны обеспечить устойчивость, прогресс и позицию нашей страны в мире завтрашнего дня", - подчеркнул президент РФ.

Он добавил, что огромная роль в решении этих задач принадлежит науке и системе образования. "Российская школа должна быть в числе лучших в мире по качеству и широте обучения, а наши колледжи, техникумы, университеты создавать ведущие стандарты в подготовке рабочих, инженеров, исследователей и специалистов нового технологического уклада", - сказал Путин.

Он напомнил, что государство уделяет большое значение поддержке молодых ученых, одаренных студентов и школьников, в том числе в центре "Сириус" и технопарках. "Эта сеть должна расширяться, сегодня она еще слишком мала", - сказал Путин.

По словам президента РФ, молодые люди в разных населенных пунктах должны иметь равные возможности для самореализации. "Только тогда мы обеспечим приход в политику и бизнес, во власть, в науку и производство, во все сферы жизни сильных молодых профессионалов, патриотов, честных, смелых, целеустремленных, деятельных людей, которые понимают и разделяют повестку развития страны и участвуют в ее реализации, считают ее своей собственной, отвечающей их мечтам и чаяниям", - констатировал глава государства.

Президент РФ также отметил, что молодежь - это люди наступающей эпохи. "Уверен, они будут твердо отстаивать интересы России, вести страны по пути прогресса, лидерства и благополучия", - заключил Путин.