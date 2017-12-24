Нашествие пришельцев или полет Санта-Клауса в небе над Калифорнией обсуждают американцы

Американцы сообщают в службу спасения о нашествии пришельцев. Скриншот с сайта Центра ФОБОС

Несколько сотен звонков с заявлениями о "нашествии пришельцев" приняла служба спасения штата Калифорния сразу после запуска ракеты SpaceX Falcon 9, сообщает Центр ФОБОС со ссылкой на The Daily Mail.

Аналогичные сообщения о "свечении в форме космического корабля" поступали на телевизионные каналы, а также в местные правоохранительные органы.

В социальных сетях появилось множество публикаций, в которых люди строили догадки насчет того, что пролетело в небе. Активно обсуждалось нашествие пришельцев или полет Санта-Клауса.