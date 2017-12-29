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Рождественский бал пройдет в Тобольске

10:06 29 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Рождественский бал дадут во Дворце наместника в Тобольске. Фото пресс-службы музейного комплекса

Полонез, ирландский вальс, американская полька, кадриль и многие другие исторические танцы научатся исполнять тоболяки на рождественском балу во Дворце наместника 4 января 2018 года.

Житель исторического города Тобольска созывают на городской бал в канун Рождества. Как рассказала заведующая Дворца наместника Гульнара Мадиева, музейный комплекс устраивает праздничный вечер совместно с Кизельским православным миссионерским детско-юношеским театром "Огонек". Гости Тобольска не впервые выступают с инициативой научить горожан танцам, но в первый раз рождественский бал пройдет в историческом месте, соответствующем танцам.

За три отделения программы театр "Огонек" покажет и собственные показательные номера. Артисты приглашают к изучению полонеза, польки, вальса, кадриля.

На балу обязателен дресс-код: дам просят не надевать высокие каблуки, длина платья должна быть ниже колена, спина и плечи закрыты, обязательный элемент дамского туалета – перчатки, прибранные волосы, дополнительные аксессуары - веер, палантины. Для кавалеров – белая рубашка с длинным рукавом, можно жилетку и/или пиджак. Помимо приятного времяпрепровождения для посетителей организуют фотосессию. Рождественский бал пройдет в большом зале на третьем этаже Дворца наместника 4 января, начало в 17 часов.

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Рождественский бал дадут во Дворце наместника в Тобольске. Фото пресс-службы музейного комплекса
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Ирина Ромашкина

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Теги: бал , Дворец наместника , Рождество , Тобольск

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