Волонтеры "Газпром геологоразведка" организовали детский новогодний праздник

фото Газпром геологоразведка

Традиционную волонтерскую акцию в преддверии Нового года провели сотрудники ООО "Газпром геологоразведка". На собранные средства 22 декабря активисты организовали концерт "Путешествие по Галактике" в тюменском санатории "Верхний Бор", где на длительном лечении и реабилитации находятся дети разных возрастов.

В программу вошло космическое лазерное представление и научное шоу, в ходе которого ребята познакомились с законами физики и химии в игровой форме. А главными героями праздника стали Дед Мороз, Снегурочка и символ года – добрый Пёс. Волонтеры компании с удовольствием пообщались и поиграли с детьми у наряженной елки и вручили им сладкие подарки.

"Наступающий год объявлен в России Годом добровольца и волонтера. Я рад, что в нашей молодой компании волонтерское движение с каждым годом набирает обороты и стало настоящей объединяющей силой для работников предприятия. Акции по поддержке детей, которые в течение длительного времени находятся вдали от семьи и очень нуждаются в общении и положительных эмоциях, проводятся нами в течение четырех последних лет и всегда приносят много радости и ребятам, и тем, кто принимает участие в их организации", – сказал генеральный директор ООО "Газпром геологоразведка" Алексей Давыдов.

ООО "Газпром геологоразведка" — 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", обеспечивающее проведение всего комплекса геологоразведочных работ по поиску новых месторождений и залежей углеводородов на суше и шельфе Российской Федерации, а также доразведку запасов уже открытых месторождений и их подготовку к разработке. Основная цель деятельности компании — восполнение минерально-сырьевой базы Группы "Газпром".

ООО "Газпром геологоразведка" осуществляет производственную деятельность в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия), Центральной России, на шельфах Карского, Баренцева, Охотского морей.

В рамках общей стратегии социальной ответственности ПАО "Газпром" общество участвует в социально-экономическом развитии территорий своей производственной деятельности.

В ООО "Газпром геологоразведка" внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. На всех объектах осуществляется производственный экологический контроль и реализуются природоохранные мероприятия.

Коллектив насчитывает около 700 человек. Головной офис находится в Тюмени.

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