Общественный совет при УМВД Тюмени контролирует и поддерживает местную полицию

newsprom.ru

Общественный совет при УМВД России по Тюмени продолжает работу во взаимодействии с органами власти, социальными институтами, полицией.

В 2017 году общественникам удалось не только обеспечить контроль за работой правоохранительных органов, но и наладить конструктивный диалог и сотрудничество с городским управлением МВД.

Как сообщил председатель Общественного совета при УМВД России по Тюмени Александр Пересторонин, основная задача общественников - вместе с полицейскими обеспечить комфортную и безопасную жизнь тюменцев. Для этого в течение года проходили рейды и проверки, заседания и встречи при участии всех заинтересованных сторон.

Так, весной общественный совет оценил работу системы "Безопасный город" в дежурной части УМВД. На тот момент в Тюмени было установлено 800 камер видеонаблюдения, каждый день фиксировалось 30-40 преступлений, на телефон дежурной части поступало около 600 звонков, в праздничные дни – до 900. В перспективе камеры планируют усовершенствовать, чтобы можно было четко видеть происходящее, в том числе в темное время суток.

Летом Общественный совет совместно с центром "Семья" проводил для жителей областной столицы информационно-развлекательную программу "Лето в Семье. Эко-квест", приуроченную к Году экологии в России. Представители городской полиции и общественного совета приняли участие в круглом столе Клуба экспертов Тюменской области, ключевой темой которого стало патриотическое воспитание детей и молодежи. В начале августа в детском центре отдыха и оздоровления "Дружба – Ямал" прошла всероссийская акция "Зарядка со стражем порядка".

В преддверии Дня знаний сотрудники личного состава полиции города Тюмени и члены общественного совета УМВД по Тюмени на добровольной основе взяли на себя сбор необходимых учебных принадлежностей для детей из малообеспеченных семей в рамках акции "Собери ребенка в школу".

В период дачного сезона актуальной стала тема несанкционированной торговли на улицах города. Рейды, в которых принимали участие сотрудники полиции, Роспотребнадзора, активисты общественного совета и представители регионального штаба ОНФ показали: на стихийных рынках большую долю торговцев составляют вовсе не пенсионеры и дачники, а нелегалы, предлагающие продукцию различного характера без каких-либо сертификатов качества.

Для урегулирования ситуации был предложен ряд мер, в том числе увеличение штрафов за несанкционированную торговлю и организация специальных торговых мест для садоводов.

В октябре сотрудники управления и представители общественного совета при ведомстве поздравили с профессиональным праздником учителей школы-интерната "Горизонт".

Ведется постоянная совместная работа с участковыми и квартальными. На последней общей встрече с начальником УМВД России по Тюмени Петром Вагиным обсуждалось участие в охране общественного порядка добровольных помощников общественных формирований.

"Эффективный общественный контроль позволяет получать обратную связь от граждан, налаживать взаимодействие с органами власти, обеспечивать открытость ведомств. Совместными усилиями с городской полицией общественниками и просто неравнодушными тюменцами мы будем стремиться сделать жизнь в Тюмени еще более комфортной и безопасной", - отметил Александр Пересторонин.

Петр Вагин также отметил активистов.

"Выражаем благодарность Общественному совету за работу по формированию правосознания граждан и активной гражданской позиции населения по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений, а также по созданию положительного имиджа сотрудника полиции и объективном информировании общества о деятельности органов внутренних дел", - отметил Петр Вагин.