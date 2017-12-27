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В Тарманах откроют елку

17:10 27 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
orenburg.ru

Театрализованное уличное представление "Сюрпризы дедушки Мороза" состоится 28 декабря 2017 года на площади жилого района Тарманы (ул. Малышева, 24). Старт мероприятия в 16 часов.

Праздничная театрализовано-игровая программа пройдет с участием сказочных персонажей из Бременских музыкантов. Развлекать ребят и проводить конкурсы будут пес, осел и атаманша. Не обойдется и без Деда Мороза со Снегурочкой.

Зрителей будут ждать новогодние песни и танцы, веселые конкурсы и игры, хороводы вокруг красавицы-елки. Юных зрителей будут ждать подарки от Деда Мороза и новогоднее волшебство. Организует праздник дом культуры "Торфяник".

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.

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Теги: елка , культура , Новый год

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