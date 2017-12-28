Спектакль "Красная шапочка" получился у тюменцев добрым и хлебосольным

Фото пресс-службы ТКТО

Премьера спектакля "Красная шапочка" в тюменском театре кукол прошла необычно. Зрители не только увидели оригинальную постановку, но и отведали свежих пирожков.

"К спектаклю очень готовились, но репетировать приходилось и ночью, так как я играю в новогоднем спектакле, который идет на большой сцене, работали над двумя спектаклями параллельно, - рассказал режиссер "Красной шапочки" Антон Нестеренко. - В этом спектакле мне хотелось убрать всю жестокость, и поэтому сказка получилась очень доброй и с хорошим финалом. Приходите семьей будет интересно и взрослым, и детям".

Историю о девочке, которая ослушалась маму и попала в беду, рассказали Лесорубы. Они же вместе со зрителями спасли ее от злых лап Волка.

Премьера спектакля прошла при поддержке "Единой России" в рамках проекта "Театры – детям". Цель партийного проекта - поддержка детских театров и гастрольной деятельности творческих коллективов.

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Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.