Дистанционная реабилитация: врачи ФЦН провели первый онлайн-инструктаж

27 декабря в Федеральном центре нейрохирургии Тюмени посредством онлайн-трансляции был проведен первый сеанс информационно-консультативной помощи по дистанционной реабилитации. Специалисты-реабилитологи ФЦН в доступной форме обучали практическим навыкам инвалида и его членов семьи методикам, с помощью которых у человека есть все шансы максимально восстановить качество жизни и быть адаптированным к окружающему миру. Урок провели в специально оборудованной под видеотрансляцию комнате.

"Мы очень рады, что первыми в Тюменском регионе смогли практически реализовать новую методику дистанционной реабилитации, которая позволяет осуществлять реабилитацию непрерывно под контролем специалистов, и эта методика имеет огромный потенциал своего развития, что в результате существенно ускорит и повысит качество восстановления пациентов. В этой связи хочется поблагодарить главного врача ФЦН, профессора А.А.Суфианова, который выступил инициатором и дал возможность сделать центр стартовой площадкой, а также профессора К.В.Лядова, который доверил нам реализацию данного проекта", - отметил заведующий организационно-методическим отделом Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, врач-невролог, к.м.н., председатель Тюменского областного регионального отделения Союза реабилитологовРоссии Алексей Кудряшов.

Отметим, идея методики является авторской и принадлежит академику РАН, д.м.н, профессору К.В.Лядову, который разработал и запустил не имеющий аналогов проект "Дистанционная реабилитация". Клиническая эффективность использованной методики была доложена К.В.Лядовым на совещании в Минздраве России и получила поддержку и одобрение со стороны Министра здравоохранения РФ В.И.Скворцовой.

Воплотить данную идею было решено в рамках проекта "ЕР" "Жизнь в ясном сознании",направленного на оказание специализированной помощи детям, страдающим от эпилепсии, реализуемого по инициативе главного врача ФЦН Тюмени, депутата Тюменской областной думы, профессора Альберта Суфианова.

"Потребность в реабилитации сегодня в сотни раз выше, чем мы можем ее удовлетворить, при этом, с развитием современных методов диагностики и лечения, потребность растет еще больше. Это видно и на примере ФЦН. До появления нашего центра пациенты часто не имели шансов выжить. Теперь нейрохирурги их спасают, но нужно восстанавливать и качество жизни. Если хирурги сохраняют жизнь, то задача реабилитологов – сделать ее максимально полноценной, чтобы человек был адаптирован и в семье, и в социуме. Идея К.В.Лядова имеет все шансы на успех", — отметил главный врач ФЦН, заведующий кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, профессор Альберт Суфианов.

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