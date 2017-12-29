ТюмГУ получит федеральную субсидию

utmn.ru

Субсидия из федерального бюджета в размере 471,8 млн рублей выделена Тюменскому государственному университету согласно распоряжению правительства РФ, котророе подписал премьер министр России Дмитрий Медведев.

Средства выделены для повышения конкурентоспособности вуза среди ведущих мировых научно-образовательных центров в рамках приоритетного проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций" госпрограммы "Развитие образования".

Общий объем субсидий, выделенных 21 российскому вузу, составляет 9,908 млрд рублей, сообщается на сайте российского правительства.

Соб. инф.