В Исетском районе продолжают оборудовать места для отдыха водителей

В Исетском районе оборудовали еще одно место отдыха для путешествующих на автотранспорте. Расположено оно за селом Шорохово.

"Теперь у людей, что едут по трассе, появилась возможность остановиться в этом месте, отдохнуть, причем сделать это с комфортом. На следующий год мы оборудуем еще два таких места. Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем с просьбой бережно относиться к этим площадкам, - подчеркнул директор Исетского филиала ГБУ ТО "Тюменская авиабаза".