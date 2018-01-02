Ишимские врачи проконсультировали более двух тысяч сельских жителей в 2017 году

Выездная работа врачей. Фото: департамент здравоохранения ТО

Более 2 тыс. жителей Абатского, Сорокинского, Викуловского, Бердюжского и Армизонского районов проконсультировали узкие специалисты областной больницы №4 в рамках выездной работы в 2017 году. В составе бригады - взрослый и детский невролог, ревматолог, уролог, кардиолог, эндокринолог, травматолог и оториноларинголог.

Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, самая большая потребность в получении специализированной медицинской отмечается в Викуловском районе, где в течение года было осмотрено 763 человека. 416 пациентов было принято в Бердюжском районе, в Сорокинском - 378, в Армизонском - 296.

Самая низкая посещаемость отмечается в Абатском районе, что, по мнению руководства Абатской районной больницы, связано с близким расположением к Ишиму. Многие абатчане самостоятельно обращаются в клинико-диагностическое отделение поликлиники №1 Ишима.

Среди специалистов самыми популярными оказались врачи неврологи. К ним обратилось около 800 человек. На втором месте – врач эндокринолог, на третьем - кардиолог. Медицинскую помощь выездные бригады оказывают бесплатно по полису ОМС.

"Выездная работа в наши филиалы носит систематический характер и ставит своей целью обеспечить доступность и максимально приблизить медицинскую помощь к людям, проживающим на отдаленных от города территориях. Сегодня не в каждой районной больнице имеются в штате узкие специалисты, а их помощь нашим пациентам необходима", - рассказал главный врач ОБ №4 Дмитрий Бутов.

Он добавил, что уже сформирован план работы выездной бригады на 2018 год. При его составлении учитывалась потребность территории в том или ином специалисте.