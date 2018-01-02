Ученые заявили о десятилетнем похолодании на юге России

Фото ИА "Тюменская линия"

Неожиданно суровые зимы, которые наблюдаются на юге России в последние годы, являются предвестниками десятилетнего цикла похолодания, ожидающего регион с 2018 года.

По словам председателя Южного научного центра РАН академика Геннадия Матишова, вопреки декларациям о глобальном потеплении, предвестники похолодания в регионе уже можно наблюдать в последние несколько лет.

Так, продолжительность ледостава на Каспии и Азове в суровые зимы 2007 и 2012 годов достигала 50-80 дней. Лед на Нижнем Дону и в Таганрогском заливе в последние годы держится с декабря до начала марта, хотя в прежние годы сковывал реку и залив, как правило, только в самом холодном месяце зимы — феврале.

Кроме того, по словам Геннадия Матишова, отмечаются и необычно прохладные для региона весенние месяцы. В целом, по его словам, природные аномалии становятся причиной сокращения уловов рыбы, уменьшения урожая плодов и ягод, препятствуют судоходству, пишет РИА Новости.