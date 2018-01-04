Тобольские храмы в Рождество будут открыты до глубокой ночи

Фото ИА "Тюменская линия"

Храмы тобольской митрополии будут открыты в Рождественский сочельник 6 января с 8 утра и до глубокой ночи.

Праздничное богослужение начнется в 23:30 и продлится примерно до половины третьего ночи 7 января. В городских храмах утром также будут проходить праздничные службы.

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий Рождественское богослужение совершит в Софийско-Успенском соборе в ночь с 6 на 7 января. ГТРК "Регион-Тюмень будет транслировать службу на канале Россия-1. 8 января по окончании службы в Знаменском соборе владыка Димитрий по традиции раздает подарки детям воскресных школ Тюмени.

Многие приходы на своей территории устраивают рождественские вертепы, а также концерты воскресных школ. О времени и месте проведения последних можно узнать у сотрудников храмов.

Епархиальный концерт пройдет в Тюменской филармонии 8 января. Начало в 16 часов, сообщает пресс-служба Тобольской митрополии.