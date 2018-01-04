Десять человек стали жертвами ДТП в Югре

ГИБДД Тюменской области

Десять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Октябрьском районе Югры.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Югре, на 158 километре региональной автодороги Ханты-Мансийск-Нягань столкнулись "Мазда-6" и "Renault Duster". Среди жертв столкновения оказались четверо детей.

На месте работает отряд МЧС "Центроспас" и сотрудники полиции.