Водителей призвали к безопасной перевозке детей

Водителей призвали к безопасной перевозке детей/Фото ГИБДД ТО

Cемьи из Омской, Новосибирской, Курганской, Свердловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа, которые отправились в дальние поездки с детьми через территорию Тюменской области, стали участниками всероссийской социальной интернет-кампании #ПристегнисьРоссия. К безопасной перевозке детей водителей призвали руководители ишимской ГИБДД и дорожных организаций. Акция прошла на федеральной трассе Тюмень-Омск.

Участникам дорожного движения напомнили, что в первые дни нового года на тюменских дорогах уже произошло несколько аварий, в которых пострадали пассажиры, в том числе дети.

Водителей призвали к безопасной перевозке детей/Фото ГИБДД ТО

Руководитель ишимской Госавтоинспекции Виктор Ларионов объяснил родителям юных пассажиров, что в случае аварийной ситуации на дороге находящийся в салоне автомобиля ребенок подвергается наибольшей опасности. Детские удерживающие устройства могут спасти жизнь и здоровье малыша, необходимо лишь грамотно их использовать.

Сотрудники дорожных служб, работая во взаимодействии с ГИБДД, заботятся о дорожной безопасности, постоянно контролируют состояние дорожного покрытия и принимают необходимые меры по его содержанию в нормативном состоянии. Они призвали автомобилистов особенно внимательно относиться к выбору скорости на трассах.

Гости Тюменской области поддержали Всероссийскую кампанию и сделали семейные фото с хештегами #ПристегнисьРоссия, #ПристегнисьТюмень, сообщает Управление Госавтоинспекции Тюменской области.