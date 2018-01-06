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Водителей призвали к безопасной перевозке детей

15:42 05 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Водителей призвали к безопасной перевозке детей/Фото ГИБДД ТО

Cемьи из Омской, Новосибирской, Курганской, Свердловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа, которые отправились в дальние поездки с детьми через территорию Тюменской области, стали участниками всероссийской социальной интернет-кампании #ПристегнисьРоссия. К безопасной перевозке детей водителей призвали руководители ишимской ГИБДД и дорожных организаций. Акция прошла на федеральной трассе Тюмень-Омск.

Участникам дорожного движения напомнили, что в первые дни нового года на тюменских дорогах уже произошло несколько аварий, в которых пострадали пассажиры, в том числе дети.

Водителей призвали к безопасной перевозке детей/Фото ГИБДД ТО

Руководитель ишимской Госавтоинспекции Виктор Ларионов объяснил родителям юных пассажиров, что  в случае аварийной ситуации на дороге находящийся в салоне автомобиля ребенок подвергается наибольшей опасности. Детские удерживающие устройства могут спасти жизнь и здоровье малыша, необходимо лишь грамотно их использовать.

Сотрудники дорожных служб, работая во взаимодействии с ГИБДД, заботятся о дорожной безопасности, постоянно контролируют состояние дорожного покрытия и принимают необходимые меры по его  содержанию в нормативном состоянии. Они призвали автомобилистов особенно внимательно относиться к выбору скорости на трассах.

Гости Тюменской области  поддержали Всероссийскую кампанию и сделали семейные фото с хештегами  #ПристегнисьРоссия,  #ПристегнисьТюмень, сообщает Управление Госавтоинспекции Тюменской области.

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Теги: акция , дорожая авария

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