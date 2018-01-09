Выпускникам прошлых лет стоит поторопиться с заявлениями на сдачу ЕГЭ

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Школы Тюменской области окончат более 9 тысяч выпускников 11 классов. Ребята уже определились с выбором будущей профессии и списком необходимых для поступления экзаменов, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Выпускникам прошлых лет, которые планируют поступать в вузы, следует поторопиться с заявлениями на ЕГЭ. Чтобы в этом году сдать экзамен, им нужно пройти регистрацию в муниципальных органах управления образованием до 1 февраля 2018 года включительно. Сориентировать в адресах и телефонах можно на сайте.

Напомним, что в 2017 году регион побил рекорд прошлых лет по количеству стобалльников. Максимальный балл набрал 41 выпускник Тюменской области!

ЕГЭ позволяет объективно оценить знания, существенно снизить психологическую нагрузку (результаты экзамена засчитываются одновременно как итог школьной аттестации и вступительных испытаний в вузы), поступить в любые институты России независимо от места жительства.

Ознакомиться с подробной информацией о порядке проведения экзамена можно на официальных порталах ЕГЭ и ГИА-9.