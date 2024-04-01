Студентка из Тюмени разрабатывает информационную систему InMed Security

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Магистрант ТИУ Светлана Сорокина разрабатывает информационную систему InMed Security, главная задача которой обнаружить вредоносный код. Программу можно сравнить с антивирусом. Она подходит для использования специалистами по информационной безопасности (ИБ) и системными администраторами, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

"Как правило, для защиты медицинских информационных систем используются автоматические сканеры, которые часто выдают ложноположительные результаты. Поэтому после любого автоматического сканирования приходится проводить ручное с поиском отдельных видов уязвимостей и затем самостоятельно оценивать изменения в операционной системе. Наша разработка призвана сократить ручной процесс перепроверки результатов, а также повысить уровень безопасности системы. Таких результатов мы планируем добиться благодаря использованию методов искусственного интеллекта", - уточнила она.

Разработкой студентки заинтересовались индустриальные партнеры вуза. Идут переговоры с компанией "Анлим-ИТ", планируется доработать интерфейс будущего продукта в формате Телеграм-бота для удобства пользователей. Также Светлана готовится защитить проект в формате "Стартап как диплом".

Выйти на рынок с готовой компьютерной программой планируется к 2025 году.