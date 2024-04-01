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В Тюмени установят бюст начальнику внешней разведки СССР Павлу Фитину

Общество, 14:59 27 апреля 2024

t.me/kuharuk_ruslan

Бюст начальнику внешней разведки СССР генералу Павлу Фитину установят на площади Борцов Революции в Тюмени. Проект обсудили в Центре стратегического развития "Сибирь", написал глава города Руслан Кухарук в своих аккаунтах в соцсетях.

"Место выбрано неслучайно. Рядом стоит памятник разведчику Николаю Кузнецову. Также в этом районе находились учреждения, где он проходил обучение и формировался как личность. Предлагается установить бюст, а также "зашифровать" название успешной секретной операции "Энормоз", проведенной под руководством Павла Фитина", - рассказал он.

t.me/kuharuk_ruslan t.me/kuharuk_ruslan ﻿

Установка памятника начнется в ближайшее время.

По словам Кухарука, работа по сохранению имени легендарного разведчика продолжается. Во многих городах проводятся конкурсы сочинений, памятные вечера, создаются фильмы о разведчике. Первый документальный фильм из цикла "Юстас – Фитину" увидели участники встречи в центре "Сибирь".

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# Павел Фитин , памятник , Руслан Кухарук

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