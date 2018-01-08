Российские биатлонистки успешно завершили второй спринт на четвертом этапе Кубка IBU в Словакии

фото Союза биатлонистов России

Успехом российских биатлонисток завершился второй спринт на четвёртом этапе Кубка IBU в Словакии. Ульяна Кайшева одержала вторую подряд победу, опередив на 1,3 секунды Ирину Услугину, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

В двух секундах от победительницы финишировали и немка Каролин Хорхлер, и норвежка Кайя Николайсен.

Кубок IBU. Осрблье. Спринт, 7,5 км. Женщины

1. Ульяна Кайшева (Россия) — 20.20,3 (0)

2. Ирина Услугина (Россия) +1,3 (0)

3. Каролин Хорхлер (Германия) +1,6 (0)