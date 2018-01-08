Рождественские приключения стартовали на пруду Южном

Рождественские приключения стартовали на пруду Южном. Фото из группы "Департамент по спорту и молод. политике Тюмени" в соцсети "ВКонтакте"

Рождественские приключения для тюменцев от мала до велика организовали сотрудники детско-юношеского центра "Старт" на пруду Южном в Сочельник.

Центром притяжения стала новогодняя красавица – елка. Десятки детей сбежались на звуки музыки, не отставали от малышей мамы, папы, бабушки и дедушки. Главные герои сказочного праздника-гномики весело и задорно организовали всех на хоровод.

Разогреться малышня торопилась на веселых стартах, где каждый мог показать свои лучшие спортивные качества – скорость и ловкость. Самые азартные не смогли пройти мимо соревнований по перетягиванию каната. Даже бабушки, заняв крайнее место в команде, изо всех сил помогали внучатам тянуть канат.

Ребята, которые занимаются в секции гиревого спорта в ДЮЦ "Старт", демонстрировали свои недюжинные способности, поднимая снаряды бессчетное количество раз. Любой желающий мог попробовать себя в этом виде спорта и записаться в секцию.

Рождество не прошло без колядок: все дружно вспоминали коротенькие стишки-песенки, а колядующие не остались без угощения - каждый получил вкусный сладкий бублик.

Подкрепившись, участники праздника освоили азы уличного танца – хип-хопа. Скучать было некогда - это подтвердила и одна из активных участниц мероприятия восьмилетняя Олеся Резниченко.

"Мы живем рядом и часто с мамой гуляем на пруду. Я очень люблю зиму, потому что у меня зимой день рождения. Я обожаю играть в снежки, лепить снеговика, кататься на коньках и лыжах. Сегодня мне больше всего понравилось соревноваться в веселых стартах. Было очень весело! А еще я рассказала колядку и мне дали бублик, я поделилась им с мамой", - поделилась впечатлениями Олеся Резниченко.

Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени приглашает горожан на спортивные и творческие мероприятия, перечень которых можно найти на сайте ведомства, в его официальной группе в соцсети "ВКонтакте", а также в группе "Спорторганизаторы Тюмени" в разделах "Документы" в социальной сети "ВКонтакте".

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