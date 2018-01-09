Чемпионат по метанию рождественских елок прошел в Германии

Чемпионат по метанию рождественских елок прошел в Германии. Фото с сайта www.rheinpfalz.de

Лесные красавицы, ставшие не угодные хозяевам, метали словно копья и молот в немецком городке Вайденталь 7 декабря, где состоялся XII чемпионат по бросанию рождественских елок, сообщает газета Die Rheinpfalz.

Участники – и мужчины, и женщины – метают деревья как копье и молот, а также бросают их через планку. Результаты, полученные в разных дисциплинах, суммируют, чтобы определить победителя. На соревнованиях официально разрешено употреблять глинтвейн, дополняет издание.