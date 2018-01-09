Пенсию повысили на семь процентов

Пенсию повысили на семь процентов. Фото ИА "Тюменская линия"

На 7,8 процента проиндексировали пенсии российским пенсионерам с 1 января 2018 года, передает Федеральное агентство новостей.

Отмечается, что повышение разделено на два этапа: выплаты по старости увеличили на 3,7% по прямой индексации, на 4,1% - социальные пенсии.

Помимо пожилых людей на социальные выплаты отныне смогут рассчитывать и малоимущие граждане. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о начислении малоимущим семьям при рождении ребенка дополнительного пособия в размере 10 тыс. 523 рубля, пишет iReactor.

Ранее сообщалось также об индексации военных пенсий. Средняя военная пенсия составила теперь 24 тыс. 500 рублей. Уточняется, что изменения затронули около 2 млн 600 военных пенсионеров. Индексацию провели во исполнение соответствующего указа Владимира Путина.