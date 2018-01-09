В Тобольске туристам подарили светоотражатели

Фото: ГИБДД ТО

Акция "Светящийся патруль" состоялась в Тобольске в новогодние праздники.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, сотрудники ГИБДД прошли по традиционным туристическим маршрутам древней столицы Сибири, где в это время количество гостей увеличилось во много раз.

Туристам рассказали о необходимости использования световозвращателей, помогающих сделать пешеходов заметными в темноте.

Автоинспекторы побеседовали с гостями из Челябинска, Нижневартовска, Сургута и Тюмени. Им вручили световозвращатели и пригласили сделать фото с плакатами.