Хаски призвали тюменцев к дорожной безопасности

фото ОГИБДД УМВД России по Тюмени

Сотни тюменцев поддержали призыв к дорожной безопасности, который провезли тюменские хаски по местам зимнего отдыха горожан.

Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции Тюмени, погонщики собак и катающиеся на собачьих упряжках люди призвали автомобилистов не превышать скорость и не совершать необдуманные обгоны и выезды на встречную полосу, которые могут спровоцировать ДТП и быть опасными для жизни. Автоинспекторы организовали для тюменцев и гостей города выездные экспресс-уроки по дорожной безопасности в местах массового отдыха, рассказали отдыхающим о правилах дорожной безопасности, соблюдение которых поможет избежать дорожных трагедий.

Любителям катания на коньках автоинспекторы напомнили о пользе световозвращающих элементов, ознакомили с принципами их действия в темное время суток и для закрепления знаний, полученных во время ознакомительных бесед оснастили их одежду световозвращающими значками.

Отдыхающие горожане оценили полезную информацию, призвали участников дорожного движения к безопасности на дорогах ради сохранения жизней и сделали с сотрудниками ГИБДД памятные фото, которые выложили на страницах своих социальных сетей.