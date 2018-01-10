Тобольск готовится принять международный конкурс "Территория танца"

Фото: администрация Тобольска

V Международный конкурс хореографического мастерства "Территория танца" им. Родиона Юмашева состоится в Тобольске 13 и 14 января. Его торжественное открытие пройдет в ДК "Синтез".

Участниками конкурса являются дети и молодежь от 5 до 30 лет. Танцевальные состязания состоятся по направлениям: Discovery (для начинающих коллективов и исполнителей), Evolution (коллективы, работающие более трех лет), Class (образцовые коллективы, учащиеся и студенты хореографических отделений ДШИ, ссузов и вузов).

Танцоры претендуют на победу в семи номинациях: "Детский танец", "Классический танец", "Народный танец", "Современный танец", "Эстрадный танец", "Уличные направления" (hip-hop), "Балетмейстерская постановка".