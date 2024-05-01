В Тюмени очистят озеро Круглое от брошенных рыболовных сетей

| Фото: Росрыболовство | Фото: Росрыболовство

От брошенных рыболовных сетей и другого мусора очистят озеро Круглое в Тюмени. 18 мая здесь пройдет экологическая акция Всероссийский день без сетей, сообщает Росрыболовство.

"За звание лучшей экокоманды поборются сотрудники контрольно-надзорных органов, подведомственных структур Росрыболовства и жители города", - уточняется в сообщении.

| Фото: Росрыболовство | Фото: Росрыболовство

В ведомстве отметили, что экологическая акция проходит на внутренних водоемах по всей России. Главная цель – убрать из водоемов, озер и рек брошенные и незаконно установленные орудия добычи водных биоресурсов. В мероприятиях участвуют все желающие.