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В двух СНТ Тюмени проведут комплексные кадастровые работы

Экономика, 09:32 17 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплексные кадастровые работы проведут в ДНТ "Березка-3" и СНТ "Елочка" Тюмени. Их профинансируют из областного бюджета. Окончание запланировано на декабрь, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

Полученные данные помогут решить земельные споры и устранить ошибки, имеющиеся в Едином государственном реестре недвижимости. От собственников потребуется лишь обеспечить кадастровым инженерам доступ к своим объектам недвижимости.

Количество территорий, на которых проводятся ККР за счёт бюджета, ограничено. В последние два года проведение таких обследований могут заказывать и частные лица. Комплексные работы дешевле и надёжнее обычных.

Более подробно здесь.

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# департамент имущественных отношений , кадастровый учет

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