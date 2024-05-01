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В Тюменской области изучат условия жизни в 768 домохозяйствах

Экономика, 09:21 17 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Условия жизни собственников 768 домохозяйств изучат в Тюменской области. Специалисты соберут статистические данные о составе семей и их материального положения, жилищных и бытовых условиях, сообщает Тюменьстат.

Кроме того, взрослых попросят ответить на вопросы об уровне образования, социальном положении, состоянии здоровья, работе. Довольны ли они медобслуживанием и услугами общественного транспорта, торговым и бытовым обслуживанием. Относительно детей, орган статистики интересуют данные о посещении детских садов, школ, также о состояние здоровья и физической активности.

Обследование является ежегодным. Кроме юга Тюменской области в нем задействуют жителей автономных округов. В Югре - 768 домохозяйств, на Ямале – 352.

Сведения, полученные в ходе опроса членов домохозяйств, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Обработка полученных данных осуществляется при условии их обязательного обезличивания.

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# исследование , статистика , Тюменьстат

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