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В новогодние праздники сотрудники МЧС спасли 36 жителей региона

16:05 09 января 2018 | mobile | | print версия для печати
В новогодние праздники сотрудники МЧС спасли 36 человек/72.mchs.gov.ru

36 человек спасли пожарные подразделения Тюменской области из опасных зон в новогодние праздники. С 1 по 8 января 2017 года в регионе зафиксированы 49 пожаров, что на девять меньше прошлогоднего показателя.

Снижению пожаров и происшествий способствовала эффективная профилактическая работа подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области.

В новогодние и рождественские каникулы сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы провели почти 2 тыс. профилактических мероприятий, организовали 484 патрулирования по 44 площадкам для запуска пиротехнической продукции и возможным местам их несанкционированной реализации. Благодаря работе сотрудников надзорной деятельности на объектах проведения праздничных мероприятий и на объектах реализации пиротехнической продукции не было допущено пожаров. Случаев травматизма в связи с неправильным обращением с пиротехникой не зафиксировано. 

С начала 2018 года пожарно-спасательные подразделения 39 раз выезжали на ликвидацию дорожно-транспортных происшествий, в том числе для оказания помощи замерзающему автомобилисту на автодороге Аромашево – Вагай. 

В рамках акции "Безопасный лед" сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Тюменской области в новогодние и рождественские праздники  организовали работу 12 профилактических и 262 патрульных групп. В профилактических мероприятиях были задействованы 796 человек.

Проведены проверки туристических баз, находящихся вблизи водоемов, организованы профилактические беседы с отдыхающими.

За выезд на лед к административной ответственности привлечены 10 человек.

С начала года на водных объектах в Тюменской области происшествий не зарегистрировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

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Теги: ГУ МЧС России по Тюменской области

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