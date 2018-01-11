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За новогодние каникулы россияне потратили почти триллион рублей

17:36 10 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото провэд.рф

920 млрд рублей, из них 23 млрд в Сети, потратили  жители России с 1 по 8 января.  Об этом сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

Самыми популярными товарами в традиционной рознице стали бытовая техника и электроника, ювелирные украшения и верхняя одежда. В Интернете чаще приобретали продукты питания и готовую еду, смартфоны, умные часы, наушники, а также товары для дома и мебель. 

Отмечается, что общая сумма новогодних трат россиян на 7% превышает показатели аналогичного периода 2017 года (860 млрд рублей). При этом на 22% выросла совокупная сумма расходов в Интернете. Примечательно, что 1—8 января доля онлайн-ритейла по отношению к традиционной рознице снизилась с 3,5 до 2,5%. По данным организации, в новогоднюю ночь сделали покупки онлайн около 7 млн человек.

Президент АКИТ Алексей Федоров отметил, что потребители чаще выбирали товары в Интернете, а затем совершали покупки, прогуливаясь в торговых центрах. 

"Мы заметили, что спрос на онлайн-покупки в период новогодних каникул в нашей стране оказался выше, чем в прошлом году. Такая ситуация сложилась в первую очередь благодаря неблагоприятным погодным условиям в Москве и Санкт-Петербурге — основных центрах онлайн-коммерции. Интересной тенденцией, наблюдаемой нами, стала высокая доля заказов ювелирных украшений и шуб в начале января. Кроме того, интересно, что и процент отмененных заказов в этот период доходил до 30—35 процентов, тогда как в обычное время он не превышает 10 процентов", — пояснил Фёдоров. 

Ранее стало известно, что жители России начали больше тратить за счет подработок и кредитов.

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Теги: Новый год

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