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HeadHunter собрал советы, как начать год продуктивно

16:19 10 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото irecommend.ru

Отложите ответственные дела на потом. Первый совет, который разместил HeadHunter.  Этот секрет часто используют преподаватели. На первом занятии после каникул сложно завоевать внимание студентов, поэтому преподаватель начинает занятие с личной истории, шутки или другого отвлеченного разговора: через 10 минут студенты сконцентрированы и готовы к работе.

После новогодних каникул, чтобы вернуться в рабочий режим и начать год хорошо,  начните день с общения с коллегами — так вы переключите внимание и настроитесь на работу. Кроме того, слишком сложные и ответственные задачи лучше перенести с первой недели: человеку нужно время, чтобы вернуться в рабочий ритм и пережить стресс от кардинальной смены образа жизни.

Ученые уверены -  короткая дружеская беседа может помочь настроиться на работу. Второй совет - начните планировать отпуск.  Предвкушение новых каникул поможет пережить дни после праздников. Забронируйте предполагаемые даты в отделе кадров и решите, куда и зачем хотите поехать: раннее бронирование не только воодушевляет, но и помогает сэкономить на билетах и отелях.

Пейте больше воды - третий совет. Неограниченное количество оливье, шампанского и конфет оставляют свой след в организме. Поэтому начать лучше с малого — следить за потреблением воды. Ученые говорят - надеяться на чудесное похудение с помощью воды не стоит. Она помогает сбросить вес, если одновременно придерживаться  диеты и заниматься физкультурой. 

Четвертый совет - начните реализовывать планы на год. Если верить социальным сетям, у людей есть два страстных желания: подводить итоги года и составлять планы на будущий год. Впереди целых 12 месяцев — достаточно, чтобы добиться результатов в любой деятельности.  Например, у задач вроде "больше читать", "ходить в спортзал", "выучить английский" нет сроков и критериев выполнения. Подобные долгосрочные проекты лучше превратить  в привычку — и как можно скорее браться за дело.

Не переусердствуйте - пятый совет, опубликованный HeadHunter. Используйте начало года, чтобы наладить режим работы и отдыха: вовремя вставать, делать перерывы в работе, если вы сидите за компьютером, не оставаться после окончания рабочего дня, избегать работы на выходных. Или начните искать работу, после которой останется время на себя. Ученые обращают внимание -  перегрузки плохо влияют на внимание. Очевидный и подтвержденный многими исследованиями факт — чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. В том числе делать регулярные перерывы во время работы: вставать и двигаться, если вы постоянно сидите, делать зарядку для глаз, может быть, даже вздремнуть полчаса, если позволяют условия.

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Теги: новогодние каникулы

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