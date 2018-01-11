HeadHunter собрал советы, как начать год продуктивно

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Отложите ответственные дела на потом. Первый совет, который разместил HeadHunter. Этот секрет часто используют преподаватели. На первом занятии после каникул сложно завоевать внимание студентов, поэтому преподаватель начинает занятие с личной истории, шутки или другого отвлеченного разговора: через 10 минут студенты сконцентрированы и готовы к работе.

После новогодних каникул, чтобы вернуться в рабочий режим и начать год хорошо, начните день с общения с коллегами — так вы переключите внимание и настроитесь на работу. Кроме того, слишком сложные и ответственные задачи лучше перенести с первой недели: человеку нужно время, чтобы вернуться в рабочий ритм и пережить стресс от кардинальной смены образа жизни.

Ученые уверены - короткая дружеская беседа может помочь настроиться на работу. Второй совет - начните планировать отпуск. Предвкушение новых каникул поможет пережить дни после праздников. Забронируйте предполагаемые даты в отделе кадров и решите, куда и зачем хотите поехать: раннее бронирование не только воодушевляет, но и помогает сэкономить на билетах и отелях.

Пейте больше воды - третий совет. Неограниченное количество оливье, шампанского и конфет оставляют свой след в организме. Поэтому начать лучше с малого — следить за потреблением воды. Ученые говорят - надеяться на чудесное похудение с помощью воды не стоит. Она помогает сбросить вес, если одновременно придерживаться диеты и заниматься физкультурой.

Четвертый совет - начните реализовывать планы на год. Если верить социальным сетям, у людей есть два страстных желания: подводить итоги года и составлять планы на будущий год. Впереди целых 12 месяцев — достаточно, чтобы добиться результатов в любой деятельности. Например, у задач вроде "больше читать", "ходить в спортзал", "выучить английский" нет сроков и критериев выполнения. Подобные долгосрочные проекты лучше превратить в привычку — и как можно скорее браться за дело.

Не переусердствуйте - пятый совет, опубликованный HeadHunter. Используйте начало года, чтобы наладить режим работы и отдыха: вовремя вставать, делать перерывы в работе, если вы сидите за компьютером, не оставаться после окончания рабочего дня, избегать работы на выходных. Или начните искать работу, после которой останется время на себя. Ученые обращают внимание - перегрузки плохо влияют на внимание. Очевидный и подтвержденный многими исследованиями факт — чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. В том числе делать регулярные перерывы во время работы: вставать и двигаться, если вы постоянно сидите, делать зарядку для глаз, может быть, даже вздремнуть полчаса, если позволяют условия.