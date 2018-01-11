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Единая информационная система жилищного строительства заработала в России

10:27 11 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото https://cnis.ru

Единая информационная система жилищного строительства наш.дом.рф заработала в России с января. Воспользоваться информационной платформой могут граждане, организации – участники строительства, контролирующие органы, органы власти, профессиональные участники жилищного рынка. Об этом сообщил глава Минстроя России Михаил Мень.

Как сообщает пресс-служба ведомства, единая информационная система жилищного строительства обеспечит полную прозрачность долевого строительства для граждан и всех участников жилищной сферы. "Она станет единой площадкой, содержащей актуальную, достоверную информацию по жилищной сфере в обобщенном виде по стране, регионам и по каждому строящемуся объекту в отдельности", - подчеркнул Михаил Мень.

В системе размещают данные Росреестра, Банка России, Росстата, Фонда содействия реформирования ЖКХ, региональных органов исполнительной власти и подведомственных организаций, а также Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Оператором системы выступил единый институт развития в жилищной сфере АИЖК.

Глава Минстроя России рассказал, что в системе будут представлены такие показатели как: анализ потенциала жилищного строительства, плотность застройки, предоставление земельных участков, оперативный мониторинг активности в жилищном строительстве, прогноз ввода жилья, мониторинг финансового состояния застройщика, статистика жилищного фонда, направления использования и обеспеченность удобствами жилищного фонда.

"Кроме того, консолидирована информация по доле пустующего жилья, статистика по продажам, индексы цен. Отдельный блок посвящен ипотеке: доля сделок с ипотекой, количество ипотечных заемщиков, условия ипотечного кредитования, информация о кредиторах", - отметил Михаил Мень. 

Для застройщиков и контролирующих органов в единой информационной системе работает личный кабинет. У контролирующих органов есть возможность ознакомиться с проектными декларациями, просмотреть информацию о застройщиках и строящихся объектах, а также размещать в единой информационной системе жилищного строительства необходимые документы. В личном кабинете зарегистрированы первые 425 застройщиков.

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Теги: долевое строительство , дом , Минстрой , Михаил Мень

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