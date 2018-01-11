В Ишиме ищут мужчину, надругавшегося над восьмилетней девочкой

Фото ИА "Тюменская линия"

В Ишиме начаты следственные и оперативно-розыскные мероприятия по делу об изнасиловании 8-летней девочки.

Преступление произошло 8 января с 19 до 20 часов на ул. Чехова, №61. По словам жителей города, это заброшенный дом.

Старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ следственного управления СК РФ по Тюменской области Анастасия Лепехина рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия", что следственная группа уже работает на месте, возбуждено уголовное дело.

Фото ИА "Тюменская линия"

Кроме того, в Ишим выехали представители УВМД России по Тюменской области. "На месте работает следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных и профессиональных сыщиков уголовного розыска, которую возглавил полковник полиции, начальник управления уголовного розыска областной полиции Андрей Козлов. Раскрытие особо тяжкого преступления в сфере половой неприкосновенности находится на контроле начальника регионального УМВД Юрия Алтынова", - рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Тюменской области Светлана Новик.

Фото ИА "Тюменская линия"

Официального фоторобота на преступника пока нет.

Ишимских водителей просят внимательно просмотреть записи с видеорегистраторов за период времени с 16 часов 30 минут до 21 часа 8 января.

В случае появления какой-либо информации нужно обращаться в полицию по телефону 02, 102, либо по телефону доверия УМВД России по Тюменской области: 291-432.

Любовь Голышева