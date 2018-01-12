Сильнейших лингвистов среди школьников выявят на олимпиаде

фото miel.isu.ru

Открыта регистрация на традиционную олимпиаду по лингвистике. Зарегистрироваться можно на сайте.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, уникальность этой олимпиады в том, что для успешного участия в ней не требуется никаких специальных знаний – достаточно владеть русским языком, уметь логически мыслить и использовать языковую интуицию. Задачи, предлагаемые на олимпиаде, самодостаточны, и для их решения достаточно той информации, которая содержится в условии. В заданиях широко представлены самые разнообразные аспекты лингвистического знания: фонетика и графика, морфология и синтаксис, семантика и история языка; отражается связь лингвистики с математикой.

Олимпиада проводится для учащихся 8-11 классов. Допускается участие школьников 7-х и более младших классов по заданиям для 8-х классов. Олимпиада проходит в два этапа. Отборочный этап олимпиады состоится 13-16 января 2018 года в онлайн- режиме. Задания отборочного этапа участники получат в личном кабинете после регистрации. Заключительный этап пройдет в два тура: 11 февраля и 4 марта 2018 года.

К участию в заключительном этапе олимпиады допускаются победители и призеры отборочного этапа олимпиады 2017/2018 учебного года, а также победители и призеры заключительного этапа олимпиады 2016/2017 (прошлого) учебного года. Результаты Олимпиады будут опубликованы не позднее 1 апреля 2018 года.

Отметим, что эта олимпиада включена в перечень олимпиад школьников в составе Московской олимпиады школьников. Ей присвоен 1-й уровень по комплексу предметов русский язык, иностранный язык. Это значит, что призовые места дают льготы при поступлении в высшие учебные заведения.