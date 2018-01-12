up

12.01.2018 пятница

USD 56,9957

EUR 68,0586

В Тюмени -18..-20 С 4 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Сильнейших лингвистов среди школьников выявят на олимпиаде

17:21 11 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото miel.isu.ru

Открыта регистрация на традиционную олимпиаду по лингвистике. Зарегистрироваться можно на сайте

Как сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, уникальность этой олимпиады в том, что для успешного участия в ней не требуется никаких специальных знаний – достаточно владеть русским языком, уметь логически мыслить и использовать языковую интуицию. Задачи, предлагаемые на олимпиаде, самодостаточны, и для их решения достаточно той информации, которая содержится в условии. В заданиях широко представлены самые разнообразные аспекты лингвистического знания: фонетика и графика, морфология и синтаксис, семантика и история языка; отражается связь лингвистики с математикой.

Олимпиада проводится для учащихся 8-11 классов. Допускается участие школьников 7-х и более младших классов по заданиям для 8-х классов. Олимпиада проходит в два этапа. Отборочный этап олимпиады состоится 13-16 января 2018 года в онлайн- режиме. Задания отборочного этапа участники получат в личном кабинете после регистрации. Заключительный этап пройдет в два тура: 11 февраля и 4 марта 2018 года.

К участию в заключительном этапе олимпиады допускаются победители и призеры отборочного этапа олимпиады 2017/2018 учебного года, а также победители и призеры заключительного этапа олимпиады 2016/2017 (прошлого) учебного года. Результаты Олимпиады будут опубликованы не позднее 1 апреля 2018 года.

Отметим, что эта олимпиада включена в перечень олимпиад школьников в составе Московской олимпиады школьников. Ей присвоен 1-й уровень по комплексу предметов русский язык, иностранный язык. Это значит, что призовые места дают льготы при поступлении в высшие учебные заведения. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: лингвистика , образование , олимпиада , ТюмГУ

Последние новости

18:05 Шестидесятимиллионную тонну нефти добыли на востоке Уватского проекта Тюменской области
17:54 12 января - события дня
17:43 Тюменьстат изучит доходы жителей региона
17:32 Тюменская область увеличит финансирование на чистую воду
17:21 Сильнейших лингвистов среди школьников выявят на олимпиаде
17:10 HeadHunter выяснил, кто может работать удаленно с любого пляжа мира
17:00 СИБУР помог тобольскому лечебно-реабилитационному центру "Надежда" Фото
16:49 В 2017 году тюменцы активно создавали семьи
16:38 Капусту из Польши уничтожили в Тюмени
16:27 ТИУ запустил первую открытую региональную сеть Интернета вещей
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Тюменская область обновит автопарк учреждений социальной сферы

Тюменская программа "Расширяя горизонты" продлена до 2020 года

Владимир Якушев распорядился оказать помощь жильцам горевшего в Тюмени дома

Политика

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Андрей Потапов: материально-техническая база школы Водник требует усовершенствования

Единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента

Экономика

Шестидесятимиллионную тонну нефти добыли на востоке Уватского проекта Тюменской области

Ямал представит достижения агрокомплекса на "Зеленой неделе" в Германии

В Армизонском районе состоялась ярмарка учебных мест

Общество

12 января - события дня

Тюменьстат изучит доходы жителей региона

Тюменская область увеличит финансирование на чистую воду

Спорт

Евгений Гараничев объяснил свои результаты на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Рыбаки сразятся за Кубок Тюменской области

В Тюмени стартует первый этап детской лиги дзюдо

Происшествия

На Ямале подросток в поисках спиртного напал с ножом на пенсионерку

В Тюмени идет проверка по факту смерти пожилого мужчины в поликлинике

В Нижневартовском районе задержали подозреваемого в грабеже
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+