На Ямале подросток в поисках спиртного напал с ножом на пенсионерку

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17- летнего учащегося одного из учебных заведений на Ямале подозревают в разбое и нападении с ножом на 82-летнюю женщину.

Как сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО, 8 января 2018 года ночью для хищения спиртных напитков злоумышленник проник в дом в с. Халясовэй, разбив окно, где столкнулся с 82-летней женщиной, которая проснулась от шума, нанес ей несколько ударов ножом, после чего скрылся.

Пострадавшую обнаружили родственники, ее госпитализирована санавиация в реанимационное отделение г. Тарко-Сале.

Ранее в поле зрения правоохранительных органов подозреваемый не попадал, на профилактических учетах не состоял. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.