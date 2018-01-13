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Социологи подсчитали расходы россиян на Новый год

17:10 12 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото www.prelest.com

Более 14 тыс. рублей составили расходы россиян на празднование Нового года. Эта сумма на три рубля больше, чем год назад. Информацию опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Почти все опрошенные (98%) сообщили, что совершали те или иные траты, лишь 2% не потратили денег на праздник и новогодние каникулы.

"Сумма средних расходов на празднование в 2018 году составила 14 тысяч 195 рублей – почти столько же было в 2017-м (14 тысяч 192 рубля). Фактические траты в среднем также совпали с запланированными в конце декабря (14 тысяч 299 рублей)", — говорится в материалах опроса. На подарки близким и друзьям россияне потратили больше - около 5 тыс. 450 рублей, чем на новогодний стол - 4 тыс. 764 рубля. В среднем примерно в 4 тыс. рублей обошлись турпоездки, елки, визиты в ресторан.

Что касается подарков, в основном участники опроса находили под елкой: парфюмерию, косметику, бижутерию (27%), конфеты, спиртные напитки (25%) и сувениры (24%), в основном эти ожидания оправдались.

"Однако есть и разочарования: так, билеты в театр/на концерт и турпутевки получили единицы (2 и менее 1% соответственно), тогда как мечтал о них каждый десятый (по 9%)", — отмечают социологи.

"Практически полное совпадение планируемых и фактических затрат на Новый год может свидетельствовать о росте у россиян навыков финансового планирования, умения накапливать деньги на ожидаемый праздник и умения сдерживаться, чтобы не потратить больше запланированного", - прокомментировал аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8-9 января 2018 года среди 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. 

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Теги: ВЦИОМ , Новый год , опрос

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