Неравнодушные тюменцы продолжают нести вещи для погорельцев

Фото "Лавка добра" vk.com

Мягкий инвентарь, одежду, обувь, медикаменты, канцелярию и игрушки для жильцов дома № 4 по ул. Олимпийской, пострадавшего от пожара 8 января, продолжают нести тюменцы.

Сбор вещей организован в "Лавке добра" областного Центра "Семья" по адресам: пр. Геологоразведчиков, 14а, ул. Ермака, 1а, ул. Амурская, 150. Вещи для погорельцев принимают круглосуточно.

Как отметили в областном центре "Семья", масштабы благотворительной помощи превзошли все ожидания. Семьи с детьми, пожилые люди – все смогли выбрать для себя и своей семьи предметы первой необходимости, подобрать одежду и обувь по размеру.

"В настоящий момент наиболее востребованными являются мелкие бытовые приборы (чайники, микроволновки, мультиварки, утюги), посуда для приготовления горячей пищи, бутилированная питьевая вода. Эти вещи необходимо передавать адресно в гостиницу "Колос". В Центре "Семья" ведется работа по рассортировке и разбору гуманитарной помощи", - сообщили в центре "Семья".

Вся одежда, постельное белье, посуда, игрушки, канцелярия, которые не разберут пострадавшие от пожара, останутся в "Лавке добра" и будут переданы нуждающимся – многодетным, малоимущим семьям, пожилым и одиноким людям.