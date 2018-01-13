Погоду в Тюмени продолжит лихорадить в выходные

Погоду в Тюмени продолжит лихорадить в выходные, 13 и 14 января.Фото из группы "Тюмень - наш дом" в соцсети "ВКонтакте"

Погоду в Тюмени продолжит лихорадить в выходные, 13 и 14 января.

Синоптики прогнозируют похолодание. В тылу уходящего циклона сформировались северные потоки. Они несут воздушные массы из акватории Карского моря, сообщает ФОБОС.

В результате 13 января столбики термометров в городе днем не поднимутся выше -18…-20°, ночью - 26°. Правда, в воскресенье вновь начнется потепление. И ко вторнику температура повысится до -8°.