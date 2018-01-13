Новый год по-чувашски отпразднуют в Тюмени

Старинный чувашский праздник «Сурхури» соберет гостей со всей тюменской области. Фото с сайта maucultura.ru

Обрядовое действо чувашей "Сурхури" проведут на одноименном празднике во Дворце национальных культур "Строитель" 13 января, начало в 13 часов.

Старинный чувашский праздник "Сурхури" соберет гостей из Тюменского, Нижнетавдинского, Аромашевского, Исетского, Ярковского, Ялуторовского, Заводоуковского, Сладковского и Омутинского районов Тюменской области, а также из городов Муравленко, Сургут и Нефтеюганск.

Сурхури – это старинный чувашский праздник, который отмечался в период зимнего солнцестояния, когда день начинал прибывать. Сурхури праздновался целую неделю, позднее он совпал с христианским Рождеством (раштав) и продолжался до Крещения (кашарни).

Во время сурхури проводились обряды, призванные обеспечить хозяйственные успехи и личное благополучие людей, хороший урожай и приплод скота в новом году. На областном чувашском празднике "Сурхури" в Тюмени проведут традиционное обрядовое действо. В программе праздника – выступления солистов и коллективов художественной самодеятельности Тюменской области, артистов из Чувашии, выставка-дегустация блюд национальной кухни, новогодние игры и забавы.

Соб. Инф.