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Тюменский КРиММ расширяет географию продаж

11:32 13 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Агрофирма «КРиММ» планирует получить рекордный урожай в 2018 году. Фото: Тюменская линия

Агрофирма КРиММ выходит на новые рынки сбыта. Одним из приоритетов сельхозпредприятия является работа с крупными торговыми сетями. Об этом рассказал генеральный директор Геннадий Рязанов. 

"Сейчас наша основная задача расширить географию продаж. Мы научились выращивать овощи и картофель. По картофелю входим в тройку самых крупных российских производителей. Рост урожая должен сопровождаться ростом продаж. Сейчас ведем переговоры с известной торговой сетью родом из Краснодара. Уже побывали у них в центральном офисе, этой зимой они к нам приедут с ответным визитом. Сети совершенствуются, туда приходят люди, которые предлагают новые идеи или адаптируют те, которые прижились за рубежом. В этой сети есть так называемый "Агропроект", через него мы намерены поставлять 20 процентов своей продукции. Соответственно кратно увеличится число регионов, в которые будет заходить наша продукция", - отметил он. 

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