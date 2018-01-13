Тюменский КРиММ расширяет географию продаж

Агрофирма «КРиММ» планирует получить рекордный урожай в 2018 году. Фото: Тюменская линия

Агрофирма КРиММ выходит на новые рынки сбыта. Одним из приоритетов сельхозпредприятия является работа с крупными торговыми сетями. Об этом рассказал генеральный директор Геннадий Рязанов.

"Сейчас наша основная задача расширить географию продаж. Мы научились выращивать овощи и картофель. По картофелю входим в тройку самых крупных российских производителей. Рост урожая должен сопровождаться ростом продаж. Сейчас ведем переговоры с известной торговой сетью родом из Краснодара. Уже побывали у них в центральном офисе, этой зимой они к нам приедут с ответным визитом. Сети совершенствуются, туда приходят люди, которые предлагают новые идеи или адаптируют те, которые прижились за рубежом. В этой сети есть так называемый "Агропроект", через него мы намерены поставлять 20 процентов своей продукции. Соответственно кратно увеличится число регионов, в которые будет заходить наша продукция", - отметил он.