Тюменцам предлагают написать сказку о семейных традициях

Зимняя сказка. Фото: портал "Тюмень -наш дом"

Тюменцы могут рассказать о своих семейных традициях. Организаторы конкурса предлагают принять участие в городском сказочном новогоднем конкурсе "Семейные традиции".

Участникам конкурса предлагается написать сказку о свое семье. Главным призом конкурса станет сертификат на 1000 рублей в гипермаркет детских товаров.

Работы принимаются до 19 января 2018 года на почту @ptichka.tyumen@gmail.com с пометкой "Семейные традиции", пишет "КП-Тюмень".