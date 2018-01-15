В Тобольске приступают к репетициям чеховского "Медведя"

tatd.ru

Любительский спектакль по пьесе А.П. Чехова "Медведь" возродит на профессиональной сцене Тобольский драматический театр. Актеры уже приступают к репетициям.

Около ста лет назад в домашней постановке приняли участие сосланный в Тобольск Николай II и его дочери. Теперь на средства гранта правительства Тюменской области, выигранного в декабре 2017 года, труппа решила сделать ремейк спектакля.

Премьера состоится, по предварительным данным, в марте. Она будет приурочена к открытию в Тобольске музея семьи Романовых, сообщает Тобольский драмтеатр.