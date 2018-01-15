В Салехарде готовят к Крещению купель на реке Полябта

sever-press.ru

Крещенскую купель в Салехарде оборудуют на реке Полябта, вблизи лодочной станции.

16 января здесь пройдет совещание с представителями церкви, спасателей и всех городских служб, задействованных в организации мероприятия. Участники выберут места расположения купелей, палаток, подключения к электроэнергии. Обсудят режим работы Ямалспаса и график дежурства госавтоинспекции. Организаторы прорубят две купели - женскую и мужскую. Установят три палатки с обогревом для переодевания людей, предусмотрена палатка с горячим чаем и выпечкой.

Особое внимание организаторы уделят месту проведения праздничной церемонии, где развернется основное действо. В этом году ждут наплыва посетителей: православный праздник выпадает на пятницу, синоптики обещают несильные морозы, сообщает ИА "Север-Пресс".