Салехардские пожарные спасли из огня пятнадцать собак

фото пресс-службы МЧС по ЯНАО

Пожар в здании по содержанию бездомных животных произошел в Салехарде на улице Объездной. Всех собак огнеборцам удалось спасти.

Как сообщает пресс-служба МЧС по ЯНАО, на момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение здания. В течение 40 минут пожар был полностью ликвидирован. В результате спасены 15 собак, их разместили в другое помещение. Здание повреждено огнем на площади 64 квадратных метра. Причину пожара и размер ущерба специалисты устанавливают.